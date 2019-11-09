Hak-İş'ten vergi raporu

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Dengeli bir gelir dağılımı bakımından adil, eşitlikçi ve hakkaniyete dayalı bir vergi sistemi zorunlu olup, mevcut sistemin bir bütün olarak ele alınarak vergi adaletinin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmasını da zorunluluk olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hak-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, TBMM'nin gündeminde bulunan "Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile ilgili ülke uygulamaları incelenerek bir görüş ve öneriler raporu hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, Arslan'ın akademisyenler ve konunun uzmanları tarafından hazırlanan raporu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm siyasi parti temsilcileri ile ilgili bakanlara ilettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Arslan, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Konfederasyonumuz Hak-İş, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir." ifadesini kullandı.