Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? İşte, şarkıları...

Birçok sevilen parçaya imza atan Hakan Altun, geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından 12 sene boyunca beyninde tümörle yaşadığını açıklamıştı. En son oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte olan ve ayrılan Hakan Altun, albümleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplamayı başardı.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

13 Ağustos 1972’de İstanbul'da doğan Hakan Altun, Meral Altun ve eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlkokulu bitirmesinin ardından 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına giren Hakan Altun, İTÜ Sosyal bilimler dalında yüksek lisans yaptı.

1992-1996 yıllarında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çalan Hakan Altun, 1998’de askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi olan Hakan Altun, 1998’de "Hakan" adındaki ilk albümünü çıkardı.

İlk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile adını duyuran Hakan Altun, sonrasında, 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdu. 2000’de, "Ağlamak Yok Yüreğim" adındaki ikinci albümünü piyasaya süren Hakan Altun, "Ağlamak Yok Yüreğim” şarkısıyla geniş kitlelere adını duyurdu.