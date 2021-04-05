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Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? İşte, şarkıları...

05.04.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fantazi müziğinin ve arabeskin önde gelen isimlerinden olan Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can ile birlikte Şarkılar Bizi Sözler programının sunuculuğunu yapıyor. Sesi, sözleri ve sanatıyla yıllardır dillerden dile dolaşan eserler yaratan Hakan Altun, sanat yaşamı boyunca önemli başarılar elde etti.

Hakan Altun kimdir? Hakan Altun kaç yaşında, nereli? İşte, şarkıları...

Birçok sevilen parçaya imza atan Hakan Altun, geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından 12 sene boyunca beyninde tümörle yaşadığını açıklamıştı. En son oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte olan ve ayrılan Hakan Altun, albümleri ile milyonlarca kişinin beğenisini toplamayı başardı.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

13 Ağustos 1972’de İstanbul'da doğan Hakan Altun, Meral Altun ve eski futbolcu Arap Hasan lakaplı Hasan Altun’un oğludur. İlkokulu bitirmesinin ardından 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet konservatuvarına giren Hakan Altun, İTÜ Sosyal bilimler dalında yüksek lisans yaptı.

1992-1996 yıllarında Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda ud çalan Hakan Altun, 1998’de askerliğini Ankara’da yaptı. Seda adında bir kız kardeşi olan Hakan Altun, 1998’de "Hakan" adındaki ilk albümünü çıkardı.

İlk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile adını duyuran Hakan Altun, sonrasında, 'Aykut Hakan Ayşe' adında bir grup oluşturdu. 2000’de, "Ağlamak Yok Yüreğim" adındaki ikinci albümünü piyasaya süren Hakan Altun, "Ağlamak Yok Yüreğim” şarkısıyla geniş kitlelere adını duyurdu.

17 Mart 2002 tarihinde "Nefesimsin" adındaki üçüncü albümünü çıkaran Hakan Altun, "Teklif Ediyorum” şarkısıla önemli başarılar elde etti, "Aşkıma Son Şarkım”, “Nefesimsin", "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adında eserleri seslendiren Hakan Altun’un, "Bir Telefon” şarkısı çok tutuldu.

“Kördüğüm", "Ayrılık Olmasaydı”, “Fenalardayım", “Hediye", "Küstüm Aşklara" Aşk, Adam Ve Ayrılık,"Aklın Bende Kalmasın" Aşk Lütfen Gel gibi eserleri yaratan Hakan Altun, beyin tümörü ameliyatı geçirdi.

Ameliyattan sonra 12 sene beyin tümörü ile yaşadığı yaşayan Hakan Altun, en son Gonca Vuslateri ile birliktelik yaşamıştı.

Hakan Altun kimdirrrrrr

ŞARKILARI / ALBÜLERİ

Hakan (1999)
Ağlamak Yok Yüreğim (2000)
Nefesimsin (2002) (
Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)
Hediye (2005)
Küstüm Aşklara (2006)
Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)
Aklın Bende Kalmasın (2008)
Tercihimdir (2010)
Senden Sonrası (2012)
Dedemin İlahileri (2014)
Aşk Lütfen Gel (2015)
Konu: Aşk (2017)
Usta Çırak (Cengiz Kurtoğlu ile birlikte) (2018)


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Hakan Altun

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