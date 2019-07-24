HABER

Hakan Atilla, İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul’a geldi.

Hakan Atilla, İstanbul’da

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası’nın eski Genel Müdürü Hakan Atilla, İstanbul’a geldi. Hakan Atilla’yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, VIP Salonu çıkışında yaptığı kısa açıklamada, Hakan Atilla’ya atıfta bulunarak, "Bu ülkenin bireyi olmaktan gurur duyduk" dedi.
Türk Hava Yolları’nın TK 2 sefer sayılı New York uçağı ile İstanbul’a gelen Hakan Atilla’yı ailesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve ailesi karşıladı. Uçağın altından, VIP aracıyla alınan Atilla’ya ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı 2 göç idaresi görevlisinin refakat ettiği de öğrenildi. Atilla, VIP salonunda Bakan Albayrak ve Ulaştırma Bakanı Turhan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına görünmeden limandan ayrıldı.
VIP salon çıkışı aracına binen Bakan Albayrak gazetelerine kısa bir açıklama yaptı. Albayrak, "Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Güzel bir tatil yapacak dinlenecek. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güzel güçlü evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne kadar güzel anne babalar olduğuna bir kez daha şahit olduk. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duyduk. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Hakan Atilla, İstanbul’da

Hakan Atilla, İstanbul’da

Hakan Atilla, İstanbul’da

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
İzmir'de taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararıyla kalktıİzmir'de taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararıyla kalktı
Mynet'ten AçıklamaMynet'ten Açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Çıplak fotoğraflarını mesaj atıyorlar! İfşa edecek

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un göbeğinde dayak vahşeti!

İstanbul'un göbeğinde vahşet!

Mynet'ten Açıklama

Mynet'ten Açıklama

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

Uyuşturucu ticareti şüphelisi sevgililer tutuklandı

İBB'de iki yeni atama

İBB'de iki yeni atama

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta anne ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.