Hakan Aygün Twitter hesabında yer alan 'İBAN edenler' ifadesi nedeniyle tutuklandı

Hakan Aygün hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili olarak "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu savundu.

https://twitter.com/AhmetCortoglu/status/1246082162685816832?s=20

Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, iddia edildiği gibi dine hakaret olmadığını söyledi.

Gazeteci Hakan Aygün, Halk TV televizyonunda uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı. Aynı televizyonda program da yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.

TCK 216. madde:

"(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

