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Hakan Fidan’dan Mısır’da peş peşe kritik temaslar! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştü…

14.10.2023 12:21 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da İsrail ile Filistin krizi ile ilgili kritik görüşmelerde bulundu Fidan, Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya geldi.

Hakan Fidan’dan Mısır’da peş peşe kritik temaslar! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüştü…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin davetine icabetle geldiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

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FİDAN, MISIR'DA ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeleri görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire’de Alman mevkidaşı Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler ele alındı.

İkili, Ukrayna ve Karabağ'daki durumu da görüştü.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim'de Mısır’a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Görüşmelerde Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


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Hakan Fidan Mısır sisi

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