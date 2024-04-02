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Hakan Ural'dan "Önce askere gitsin" diyen Özgür Demirtaş'a yanıt: Derdiniz benim siyasi görüşüm...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.04.2024 07:38
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Seçim sonuçları sonrası Hakan Ural'ın seçim tahmini gündem olmuştu. Özgür Demirtaş da bu açıklamaları alıntılayarak "Önce askere gitsin" demişti. Hakan Ural'dan Demirtaş'a yanıt gecikmedi.

Hakan Ural'dan "Önce askere gitsin" diyen Özgür Demirtaş'a yanıt: Derdiniz benim siyasi görüşüm...

Hakan Ural seçim tahmininde bulunarak "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak" demişti.

Ancak analizi tutmayan Hakan Ural sosyal medyanın diline düştü. Özgür Demirtaş da Hakan Ural'ın viral olan analizini paylaşarak "Önce askere gitsin" diyerek dalga geçti.

Hakan Ural bu sözlere de sosyal medyadan yanıt verdi. Ural "Ben askerliğimi Halıcıoğlu Askerlik Şubesinden sülüsümü ve yol iznimi alarak acemi birliği Hatay Serinyol'a teslim bizzat oldum" dedi.

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"KİMSE ASLA ZORLA BENİ ASKERE ALMADI"

Ural devamında ise "Google'a girip resimleri görebilirsiniz! Usta birliğim olan Van'da 18 ay jandarma olarak tamamlayıp teskeremi aldım. Bunlar belgeli açık, kimse asla zorla beni askere almadı. Sağlık raporum askerden sonra soruşturuldu. Derdiniz askerlik filan değil, sizin derdiniz benim siyasi görüşüm halkta olan karşılığımı itibarsızlaştırmak için en iyi yaptığınız şey olan algı yaratıp linç etmek, kin kusmak, hakaret etmek. Önemli değil, alıştım artık. Hepinizin canı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı
Hakan Ural'ın gündem olmasından sonra sosyal medya hesabı Instagram'a da ulaşılamıyor.

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