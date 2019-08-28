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Hakem Heyeti, hükümetin memur zammı teklifini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 19:13 | Son Güncelleme

MEMUR ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu.

MEMUR ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 teklifini onayladı.
Memur ve memur emeklileri için 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıkladı. 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulundu. Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başladı. Kurul, bugün hükümetin yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 zam teklifini onayladı.
MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'ta başlayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin, kamu işveren heyetinin sunduğu tekliflerin yetkili konfederasyon Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi üzerine Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"23 Ağustos’ta başvurusunu yaptığımız Hakem Heyeti, 24 Ağustos’ta mesaisine başlamış ve hem kamu görevlileri sendikaları heyetinin hem de kamu işveren heyetinin görüşlerini incelemişti. Bugün itibarıyla incelemeleri bitiren Hakem Heyeti, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacakları zam oranları ve haklar ile ilgili nihai kararını verdi. Verilen bu karar sonrasında yeni değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Yetkili konfederasyon Memur-Sen olarak bu değerlendirmeleri Perşembe günü saat 11’00'de Genel Merkezimizde kamuoyu ile paylaşacağız."

ANKARA, (DHA)

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