HABER
  4. Hakim ve savcının oğlunun tahliyesine başsavcılıktan itiraz

Hakim ve savcının oğlunun tahliyesine başsavcılıktan itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

SAVCI Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)SAVCI Alpay Göçmen ve eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.
Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde lüks aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, bugün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Göçmen'in tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itirazına ilişkin değerlendirmeyi bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Kahvehanede av tüfekli cinayetin zanlısı 2,5 ay sonra yakalandıKahvehanede av tüfekli cinayetin zanlısı 2,5 ay sonra yakalandı
Üniversiteli Ayşe’nin öldüğü kazada sürücü tutuklandıÜniversiteli Ayşe’nin öldüğü kazada sürücü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'yi sağanak yağış vurdu! Aracıyla suda mahsur kaldı

Panik anları... Kurtılmayı böyle bekledi

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.