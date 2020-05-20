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Hakimi, bomba süsü verilmiş poşet ve pankartla tehdit eden DHKP/C'li şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 21:33 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydana pankart asıp önüne bomba süsü verilmiş poşet koyarak, bir dönem İstanbul Adliyesi Terör İhtisas Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan hakimi tehdit eden DHKP/C'li iki şüpheli tutuklandı.

Hakimi, bomba süsü verilmiş poşet ve pankartla tehdit eden DHKP/C'li şüpheliler tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydana, 5 Mayıs saat 00.20 sıralarında kırmızı zemin üzerine "Mustafa Koçak’ın katili …'den hesap soracağız! DHKC" ibareli pankart asılması ve pankartın önünde siyah renkli üzerinde kabloların olduğu bir poşet bulunması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bomba İmha Şube Müdürlüğünün incelemesi sonucu poşette herhangi bir patlayıcı madde olmadığı, bomba süsü verildiği tespit edildi.

Olay yerini gören kameraların incelenmesi sonucu 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk B.A ile şüpheli Mücahit G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheli Mücahit G. ve B.A, soruşturma savcılığı tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

SEVK YAZISI

Savcılığın şüpheli Mücahit G. hakkında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, pankartın asıldığı yeri gören güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, 18 yaşından küçük B.A'nın önden yürüdüğü ve pankartı astığı, şüpheli Mücahit G'nin ise gözcülük yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin kimlikleri belirlendikten sonra Mücahit G'nin ikametinde yapılan aramada, cep telefonu ve bilgisayarına incelenmek üzere el konulduğu ifade edilen sevk yazısında, eylem sonrasında DHKP/C silahlı terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan Halkın Sesi Tv isimli internet sitesinde eylemin DHKP/C tarafından üstlenildiği aktarıldı.

Mücahit G'nin emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermediği, tanzim edilen tutanakları örgütsel tavır göstererek imzalamaktan imtina ettiği belirtilen sevk yazısında şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de "pankartta adı geçen kişinin bir dönem İstanbul Adliyesi Terör İhtisas Mahkemesinde Ağır Ceza Başkanı olduğu, pankart içeriğine göre kamu görevlisinin terör örgütünün korkutucu gücünden yaralanmak suretiyle tehdit edildiği, şüphelinin hakkında benzer suçlardan devam eden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu" gibi unsurları dikkate alarak Mücahit G'nin tutuklanmasına hükmetti.

B.A da diğer şüpheli Mücahit G. gibi aynı suçlardan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

MUSTAFA KOÇAK

Söz konusu pankarta adı geçen Mustafa Koçak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada tutuklu yargılanmış ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca da sanığa verilen cezanın onanması istenmişti.

Bu sırada bulunduğu cezaevinde açlık grevine başlayan Mustafa Koçak geçtiğimiz ay ölmüştü. Soruşturma konusu pankarta, Mustafa Koçak'a hapis cezası veren hakimin adının yazıldığı belirtildi.

(AA)

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