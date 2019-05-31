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Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:01 | Son Güncelleme

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak. (AA)

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Hakimler Savcılar Kurulu HSK 1. Dairesi

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Arifiye deki TANK PALET faabrikasının Katar a uçak karşılığı peşkeş çekilmesinde kamu yararı yok iptali gerek diyen savcı nere sürüldü merak ediyorum.
vatandaş olarak bunu bilmeye hakkımız var. bilmek istıyoruz. o görevini normal yapan savcı da mı sürüldü?.
Yer değşikliğinden başka bir şey varmı?
yap boz
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