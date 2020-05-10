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Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 07:31 | Son Güncelleme

Hakkari’de iftar sonrası etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına üç binanın çatısının uçmasına neden oldu.

Hakkari’nin Berçelan Mahallesi’nde ikamet eden Naif Yaşar, Ekrem Aldemir ve Salih Taş’a ait üç ayrı binanın çatısı etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle uçarken, mahalle içerisinde bir elektrik direğinin de devrilmesine neden oldu. Fırtınanın etkisi ile uçan çatıların kereste ve saçları mahalle içerisinde cadde ve sokaklara dağıldı.

Olay yerine Hakkari Belediyesi itfaiyesi gelerek vatandaşların çatılarına ulaşması için gerekli yardımlar sağladı.

Öte yandan, vatandaşlar devam eden yağıştan evlerinin etkilenmemesi için sahur vaktine kadar çalışarak çatılarına branda örtüp, küçük çapta onarım çalışmaları yaparak geçici önlemler almaya çalıştılar. Korku ve paniğe neden olan afette şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken binaların çatılarında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Bina sahiplerinden Naif Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle çatılarının uçtuğunu ifade ederek, mağdur olduklarını söyledi. Yaşar, ’’İftardan sonra evde oturuyorduk yağmur yağdı ve rüzgar aniden evi salladı. Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses çıktı. Hemen yukarı çıktık rüzgar çatıyı komple uçurdu. Üç evde çatılar zarar gördü. Şu anda yağmur yağıyor çok mağdur bir durumda kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Branda ile çatının yarısını kapatmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

(İHA)


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