Hakkari'deki Mergabütan Kayak Merkezi'ni gören büyülendi

Türkiye’nin güneydoğu ucunda yer alan Mergabütan Yaylası, dünyanın en iyi kayak merkezlerine sahip olan Alp Dağları’na adeta taş çıkartıyor. 6 aylık kayak sezonu ve toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pistiyle Avrupalı rakiplerine meydan okuyan merkez, bölgesel kalkınma projeleriyle hem sportif hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Hakkarili gençler ise bu imkanlar sayesinde hayal edemeyecekleri bir kariyerin kapılarını araladı. Mergabütan Yaylası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkıları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir kayak merkezine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi! Hakkarili başarılı milli sporcumuz Rojbin ne güzel ifade ediyor: Gençlerin yüzü dağa dönükken, ülkemize kazandırdık. Şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI STANDATLARDA

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, kayak merkezine 2013 yılından bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ve merkezin uluslararası standartlara kavuştuğunu söyledi. Merkezin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda önemli olduğuna işaret eden Güray, “Geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari’nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. Bu merkez, sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilimizin adeta akciğerleri konumuna geldi” diye konuştu.

Milli Kayakçı Zana Öztunç ise, “Hakkari’de büyük imkansızlıklara rağmen biz bu sporu yaptık ve şimdi milli takımın en iyi oyuncuları Yüksekova’dan çıkıyor. Bu sporu yapmasaydım gerçekten belki de Hakkari dışına çıkamazdım. Bu spor sayesinde 42 ülke gezdim. Kendime ait bir evim oldu. Şimdi aileme bakmakla yükümlü bir sporcuyum” şeklinde konuştu.

Milli Antrenör Rojbin Ören de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız şehir yüksek rakımlı ve potansiyeli yüksek çocuklarla çevrili. Kumaşı sağlam çocukları alıyoruz, 7 ayda Türkiye şampiyonu çıkabiliyor. Bu da çok nadir görülen bir durum. Artık kız çocukları için dağlarda baton sesleri var” dedi.