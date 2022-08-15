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Hakkari'den acı haber! Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

15.08.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.

Hakkari'den acı haber! Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu.

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Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

DHA

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şehit Hakkari
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