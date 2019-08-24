Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği, Hakkari Üniversitesi, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSİAD), kentin bu alanda gelişmesi için gençlere yönelik dağcılık ve kaya tırmanışı kursları başlattı. Kurslara katılanlar, uzmanlardan aldıkları eğitimlerle bölgenin gizli kalan güzelliklerini keşfetmeye hazırlanıyor.

"Kaya tırmanışı eğitimi dağcılık için oldukça önemli. Zirve tırmanışlarında kayalarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden bu eğitimin alınması gerekir. Eğitime yoğun ilgi gösteriliyor. Önceki yıllarda doğa sporlarına fazla ilgi yoktu ama son yıllarda heyecan dozu yüksek sporlar daha fazla ilgi görmeye başladı. Amacımız Hakkari bölgesini hem halkımıza hem de yurdun dört bir yanına tanıtmak. İnsanlar Hakkari'yi tanımak, bölgenin dağlarını, platolarını, yaylalarını, buzul şelalesi ve göllerini görmek istiyor."

Üniversite öğretim görevlileri Murat Adıyaman, Emin Yıldırım ve Yaşar Kaplan'ın sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında kano, dağcılık, tur kayağı, yamaç paraşütü, kayaklı yamaç paraşütü, dağ ve yol bisikleti, kayak ve doğa yürüyüşü sporları için uygun rotalar belirlenerek kitap haline getirildi.

Hakkari Üniversitesi de Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından desteklenen "Görürsen Her Yer Güzel Projesi" çerçevesinde doğa sporlarına yönelik elverişli rotaların tespiti için çalışma başlattı.

Talep üzerine daha çok doğa yürüyüşü etkinliği düzenlediklerini ifade eden Ertunç, ülkenin bir çok yerinden sporcunun yanı sıra kentteki doğaseverlerin de bu sporlara ilgisinin artmasının sevindirici olduğunu aktardı.

- "Doğa turizmi için gelenlerin sayısı arttı"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Murat Adıyaman da ekoturizmin birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de revaçta olduğunu aktardı. Hakkari'nin el değmemiş doğasıyla bu anlamda büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Adıyaman, "Dağcılıktan raftinge, kayağa ve bütün kış ile doğa sporlarının rahat ve güvenli şekilde yapılabileceği rotaları belirleyerek kitap haline getirdik. Aynı zamanda bunun 5 dilde filmini de hazırlayıp doğaseverlerin hizmetine sunduk. Buraların daha çok bilinmesiyle kente turist sayısında da artış oldu. Bu sayede gençlerimiz de bu branşlara yönelmeye başladı." diye konuştu.

Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Muharrem Parlak ise geçen sene kaymakamlığın desteğiyle iki rafting takımı oluşturulduğunu anlattı.