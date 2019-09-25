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Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 17:37 | Son Güncelleme

Hakkari Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni

HAKKARİ (AA) - Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Muğla Emniyet Müdürlüğüne atanan Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, görevini Polis Başmüfettişi Atanur Aydın'a devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlene devir teslim töreninde konuşan Dilberoğlu, yeni atanan Aydın'ın önemli hizmetler yapacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

Aydın'a görevinde başarı dileyen Dilberoğlu, "Hakkari halkının Atanur müdür sayesinde beni özlemeyeceğini düşünüyorum. Bayrağı çok daha yukarılara taşıyacağını biliyorum." dedi.

Aydın da görevi için kente geldiğini belirterek, "Allah hiçbir arkadaşımızın ayağına taş değdirmesin. Bir meslek büyüğümüzden, bir ağabeyimizden görevi devraldık. İnşallah ağabeyimiz gibi biz de gururumuzla, şerefimizle, namusumuzla bu görevi tamamlarız, aynı yoldan biz de yürümeye devam edeceğiz. Allah hepimizi korusun." diye konuştu.

Dilberoğlu ve Aydın'ın birbirlerine iyi dileklerde bulunmasının ardından kurban kesimi yapıldı.

Törene ilçe emniyet müdürleri ile şube müdürleri de katıldı.

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