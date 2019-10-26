HABER

Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:01 | Son Güncelleme

HAKKARİ Belediyesi, kentin su sorununu gidermek için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ilave su kaynağı çalışması yaptı.

Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Belediyesi, kentin su sorununu gidermek için 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda ilave su kaynağı çalışması yaptı. Belediye yetkilileri, vatandaşların kış aylarında su sorunu yaşamaması için mücadele ettiklerini söylediler.
Sonbahar ayları ile birlikte içme suyu kaynaklarında azalma yaşanınca Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışma başlattı. Mevcut su debisini yükseltmek için ilave su kaynak arayışına giren belediye, 3 bin 500 rakımlı Berçelan'da yoğun bir çalışma yapıyor.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Okay, kentin kış aylarında su sıkıntısı çekmemesi için, mevsimin ilk karının yağdığı bölgede soğuk havaya rağmen çalıştıklarını, coğrafi yapısı ve çetin kış şartlarının ağır geçtiği Berçelan Yaylası'nda iki ayrı noktada içme suyu kaynağı tespit ettiklerini, bu suyu borularla kentin içme suyu şebekesine bağladıklarını anlattı.

FOTOĞRAFLI

Hakkari için 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda su çalışması

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Atık kağıtları sanata dönüştürüyorAtık kağıtları sanata dönüştürüyor
Yalan duymaktan hoşlanıyoruzYalan duymaktan hoşlanıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.