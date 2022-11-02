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  4. Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi

Hakkari'de 4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi

02.11.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'ye bağlı Kaval köyünde 2018'de kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen 76 yaşındaki Halil Duman'ın mağarada bulunan cenazesi, işlemlerin tamamlanmasıyla ailesine teslim edildi.

HAKKARİ (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri sonucu köyün kırsalındaki bir mağarada bulunan 9 çocuk babası Duman'ın cenazesi, incelemelerin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Buradaki işlemlerin ardından Hakkari Devlet Hastanesine getirilen cenaze, Duman'ın yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Van'a götürüldü.

Cenazeyi teslim alan Hamit Duman, gazetecilere, 10 Haziran 2018'de tarlaya giden babasından bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Babasını 4 yıl boyunca aradıklarını ancak bulamadıklarını anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Katillerden birinin itiraf etmesi üzerine babamın öldürüldüğünü ve mağaraya saklandığını öğrendik. Van ve Hakkari'deki güvenlik güçleri çalışma başlatıp iki katili yakaladı. Babamın kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 6 ay sonra cenaze geri geldi. Biz adalete güveniyoruz. İnşallah suçlular gerekli cezayı alırlar. Cenazeyi Van'da defnedeceğiz. Acımız çok büyük. Babam 76 yaşındaydı, savunmasız şekilde götürüp öldürmüşler. Babam adaletli biriydi. Yakalananlarla bir husumetimiz yoktu."

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Hakkari cenaze halil duman

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