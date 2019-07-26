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Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 05:49 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerinin ortak düzenledikleri hava destekli operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA,(DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ve polis ekiplerinin ortak düzenledikleri hava destekli operasyonda, 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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