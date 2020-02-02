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Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:21 | Son Güncelleme

Hakkari'de bir düzensiz göçmen donarak öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 4 düzensiz göçmenden birinin donarak öldüğü belirlendi. Soğuktan etkilenen diğer 3 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıbey Çayı yakındaki bir ahırda 4 kişinin bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede 4 kişiden birinin donarak hayatını kaybettiği, üç kişinin de soğuktan etkilendiği belirlendi.

Söz konusu kişilerin Bangladeş uyruklu oldukları ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Donma tehlikesi geçiren 3 düzensiz göçmen, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Derecik donma düzensiz göçmen Hakkari ırak

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