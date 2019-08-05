Hakkari'de PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor

Bu çerçevede kentte yıl başından bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 597 kilo 685 gram eroin, 52 kilo 979 gram esrar, 12 kilo 732 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 57 bin 932 paket sigara, 963 kilogram çay, 94 kilogram nargile tütünü, 852 av tüfeği, 29 bin 218 av tüfeği mühimmatı ve 25 av tüfeği namlusu ele geçirildi.

Yıl boyunca zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gerçekleştirdikleri operasyonlarla teröristlere hareket alanı bırakmayan güvenlik güçleri, önceki yıllarda adı sürekli terör saldırılarıyla gündeme gelen Hakkari'nin, artık festivaller ve doğa sporlarının yapıldığı, insanların huzur içinde yaşadığı bir yer olmasını sağladı.

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Sınır ötesinde ve yurt içinde Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütüne karşı amansız mücadele veren güvenlik güçleri, kaçakçılık olaylarını da önleyerek örgütün finans kaynaklarını kurutuyor.

Kararlı mücadeleyle terör örgütü PKK'nın eleman temini, lojistik ve barınma gibi tüm faaliyetlerinin önünü kesen güvenlik güçleri, bu operasyonlar sayesinde örgütün finansal anlamda da çöküşünü hızlandırdı.

- "Güvenlik duvarları kaçakçılığı azalttı"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana yoğun şekilde kaçakçılıkla mücadele edildiğini söyledi.

Kentin Irak ve İran'a 343 kilometrelik sınır hattıyla uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yer olduğuna dikkati çeken Akbıyık, bu nedenle güvenlik güçlerinin yoğun çaba içinde bulunduğunu vurguladı.

Geçen yıl yaklaşık bir ton 200 kilogram eroin, bir tonun üzerinde de esrarın ele geçirildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaklaşık 600 kilogram eroin güvenlik güçlerimiz tarafından ele geçirildi. Özellikle sigara ve akaryakıt kaçakçılığında alınan güvenlik tedbirleri, yapılan güvenlik duvarları ve güvenlik yolları ile ciddi azalma oldu. Tabii ki ülkemize bir gram dahi uyuşturucunun girmemesini, kaçakçılığın yapılmamasını, tüm sınırlarımızın güvende olmasını arzu ediyoruz. Hakkari'de tüm birimlerimizle zaman zaman uyuşturucuyla mücadele koordinasyon toplantıları yapıyoruz. Her kurum kendine göre yapması gereken işleri planlıyor. Uyuşturucu, terör kadar tehlikeli, her ikisi de birlikte hareket ediyor. Birbirini finanse ediyor. Gençliğimizin, çağımızın en büyük düşmanı."

Valilik olarak bu konuda gereken mücadeleyi ortaya koyduklarını dile getiren Akbıyık, İran ile ilişkilerin de bu anlamda önemli olduğunu, hudut hattında terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı konularında gerekli görüşme ve koordinasyonu sağladıklarını sözlerine ekledi.

