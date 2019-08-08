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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ilçenin Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsal alanında arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen sığınak içerisinde yapılan aramada, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait iki şarjör, 50 fişek ve bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari mühimmat silah Şemdinli Terörle Mücadele

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