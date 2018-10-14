Hakkari'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.
İbrahim Akar idaresindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, Durankaya beldesi Gare Mahallesi'nde devrildi.
Kazada sürücü Akar ile aynı aileden Cansu, İrfan, Gönül, Nahide, Cennet, Gülbahar ve Gülten Akar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrfan (14) ile kardeşi Cansu Akar (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan Brunson tahliyesine sert tepki: iPhone'umu geri verin
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Örgüt üyelerine şoke eden mesaj: Af çıkacak, devletin başına Adnan Oktar geçecek!
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum