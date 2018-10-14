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Hakkari'de trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 15:01 | Son Güncelleme

Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu aynı aileden 2 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Durankaya beldesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Akar idaresindeki 04 P 4258 plakalı hafif ticari araç, Durankaya beldesi Gare Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Akar ile aynı aileden Cansu, İrfan, Gönül, Nahide, Cennet, Gülbahar ve Gülten Akar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İrfan (14) ile kardeşi Cansu Akar (5), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Hakkari ölü trafik kazası

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