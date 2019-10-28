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Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 08:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

HABER: ANKARA,(DHA)

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