Half-Life: Alyx’in inceleme puanları bir hayli yüksek

VR kask + VR için ekran kartı derken Türkiye’de bu oyunu oynamak nereden baksanız 10.000 TL bandını geçiyor. VR dışında alternatif bir yöntem ile henüz oynanamayan Half-Life: Alyx, yine de Valve’ın büyük bir başarıya imza atmasını sağladı.

HALF-LİFE: ALYX GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ VR OYUNU

Oyunun inceleme puanları çıkışı ile direkt açıklandı. Metacritic‘ten ortalama 92 puan alan oyun, VG247, IGN ve DualShockers gibi popüler mecralardan tam not almayı başarıyor. Metro GameCentral, PC Games ve GamesBeat’in haricinde 90 puanın altına düşmeyen oyun için gelmiş geçmiş en iyi VR oyunu deniyor.

En iyi VR oyunu olacağı aslında oyunun daha ilk duyurulduğunda belliydi. Valve her zaman sektörde devrim yaratan oyunlar üretmeyi başarmıştı. Half-Life 2 döneminde FPS ve yapay zeka açısından yeni bir devir açılmıştı. Alyx de aynı şekilde VR’a yön verecek gibi görünüyor.

HALF-LİFE: ALYX VR CİHAZI OLMADAN OYNANABİLİR

Oyun daha yeni çıktığı için mod yapımcıları bu oyunu VR kasksız olmadan oynamak için modlar çıkarmadı. Ancak bu çıkmayacağı anlamına da gelmiyor. Umarız mod geliştiricileri oyunu VR’sız oynamak için bir yöntem geliştirir ve bu oyunu tüm PC sahipleri oynayabilir.

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