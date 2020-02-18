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Half Life: Alyx Steam üzerinde yayına girmek üzere gün sayıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Vale’in uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve Half Life 2’de tanıştığımız karizmatik kadın karakter Alyx’in öyküsünü anlatacak olan oyun merakla bekleniyor.

Half Life: Alyx Steam üzerinde yayına girmek üzere gün sayıyor

Pek çok dev oyun stüdyosu, beklenen oyunları için gecikmeler açıklarken, Valve’in Alyx’i birkaç hafta içinde yayınlayacak olması da heyecan yarattı.

Oyun, sanal gerçekçilik formatında hazırlandı ve özellikle Valve’ın Index VR gözlükleri ile çalışması için yayınlanıyor. Öyle ki, bu gözlükleri sipariş eden oyun severlere Alyx oyunu da ücretsiz olacak. Oyunun ABD’deki satış fiyatı ise 60 dolar olarak belirlendi. Türkiye’de ise satış fiyatı, %10 ön sipariş indirimiyle 82.80 TL olarak görünüyor.

Oyun, Valve gözlüklerinin yanında ayrıca HTC Vive, Oculus Rift ve Windows Mixed Reality gözlükleriyle de çalışacak.
Bakalım, Alyx hangi şartlar altında büyümüş ve Combine güçleriyle nasıl bir savaş verip ayakta kalmış, çok merak edilen öyküsüne 23 Mart’ta ulaşacağız?

Alyx karakteri, Half Life serisinin ikinci oyununda, oyunun kahramanına yardımcı olan bilim insanı Dr. Eli’nin kızı olarak karşımıza çıkmıştı. Zeki ve güçlü bir savaşçı olarak tanıdığımız Alyx, yanındaki yardımcı robotu ile düşman Combine askerlerini tuzağa düşürmek ve engelleri aşmak konusunda çok yetenekliydi.

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Anahtar Kelimeler:
Half-Life: Alyx Vale

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