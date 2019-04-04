Halfeti'de AK Parti'li Albayrak mazbatasını aldı

Şanlıurfa'da yaklaşık 30 yıldır HDP ve CHP'nin kazandığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da memleketi olan Halfeti ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen eski kaymakam Şeref Albayrak mazbatasını aldı.

Albayrak'a, partililerle geldiğini hükümet konağında mazbatasını Halfeti İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Erhan Aktaş verdi.

Şeref Albayrak, burada yaptığı konuşmada, demokratik ortamda geçen seçimde halkın büyük desteğiyle belediye başkanlığına seçildiğini söyledi.

Halfeti'nin hizmete aç bir ilçe olduğunu aktaran Albayrak, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tüm Halfeti'nin belediye başkanıyım. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ilçemize hizmet edeceğiz. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var." dedi.

AK Parti, yaklaşık 30 yıldır HDP ve CHP'nin kazandığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın da memleketi olan Halfeti'de belediye başkanlığını alarak bir ilki başarmıştı.

AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde en fazla farkla kaybettiği Halfeti'de 31 Mart'ta yapılan seçimleri ise açık ara farkla kazanmış, eski Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olan AK Parti adayı Şeref Albayrak, yüzde 54,92 oy alarak ikinci sıradaki HDP adayı Abdurrahman Çiftçi'ye yüzde 17,36'lık fark atmıştı.

