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Halfeti'de düğünde maganda kurşunu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salmanlı Mahallesi'nde yapılan düğünde, kutlama amacıyla silahla ateş açıldı.

Silahtan çıkan kurşunlar düğündekilerden Abdullah Baysöz (60) ve Bekir Gören'e (53) isabet etti.

Yaralanan Baysöz ve Gören, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine sevk edilen Bekir Gören, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gören'in 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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