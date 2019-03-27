Halfeti'nin kaderi görevlendirmeyle değişti

MÜSLÜM ETGÜ - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde, yıllardır hasret kaldığı hizmetlere kısa sürede kavuştu. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan, bu yönüyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Halfeti ilçesi, görevlendirmenin ardından başlatılan çalışmalar sayesinde yeni bir çehreye sahip oldu. Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ettiği, belediyeye ait araçları terörist cenazelerinde kullandırdığı belirlenen Halfeti Belediye Başkanı DBP'li Mustafa Bayram'ın, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, KHK kapsamında Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, 2016 yılında belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Albayrak'ın görevlendirilmesiyle yıllardır yatırım yapılmayan ilçe halkı, hasret kaldıkları hizmetlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Başta alt ve üstyapı olmak üzere, sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda yürütülen çalışmalar sayesinde ilçenin çehresi tamamen değişti.

- "Vatandaşlarımızı çamurdan kurtardık" Halfeti Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde ilçe genelinde ciddi sıkıntıları gördüğünü ve hemen çalışmalara başladıklarını söyledi. İlk etapta çok önemli alt ve üstyapı sorunları ile turizmdeki sıkıntılara yönelik çalışmalar başlattıklarını ifade eden Albayrak, şöyle konuştu: "İlk etapta ilçemize bir kent meydanı kazandırdık. Bu kent meydanıyla ilçeye biraz nefes aldırdık. Yeşil alan sayılarını arttırdık. Mahallelerimize çeşitli parklar yaptık. Spor Toto Başkanlığı ile iletişime geçerek 7 halı sahayı ilçemize kazandırdık. Bu sayede gençlerimize boş vakitlerinde zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın en büyük talebi taziye evleriydi. 30 civarında taziye evi yaptık. Yaklaşık 500 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesini gerçekleştirerek vatandaşlarımızı çamurdan kurtardık. Bu da ilçeye ciddi bir rahatlama getirdi. İstihdam olarak da önemli projeler gerçekleştirdik. Bir yatırımcımıza tekstil fabrikası açtırdık ve burada şimdi 100'ü kadın olmak üzere 120 kişi çalışıyor. Bu yatırımcımıza yer tahsisi yaptık, seçimden sonra 4 bin metrekare kapalı alanda yeni bir fabrika kurulacak, burada da 600 kişi çalışacak ve Halfeti'de istihdam problemini tamamen bitirmiş olacağız."