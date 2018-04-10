Halı ve kumaşlardaki yapıştırıcı lekeleri nasıl temizlenir?

Yapıştırıcının bir kısmını aldıktan sonra sıcak su alın ve buna batırılmış bir bezle halınızı silin. Ardından da yeniden sirkeli suya batırılmış bir bezle silme işlemini tekrarlayın. Eğer halınıza dökülen yapıştırıcı suda çözünen özelliğe sahipse, sıcak su işlemini uygulamaya devam edebilirsiniz. Bu şekilde yapıştırıcı çıkan halıyı daha sonra ılık sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.

Lekeyi çıkarmak için öncelikle bir bıçak yardımıyla, halı üzerindeki yapıştırıcının alabildiğiniz kadarını alın. Ancak bıçak kullanırken halının tüylerine zarar vermemeye dikkat edin.

Yapıştırıcı lekelerini temizlemek için genellikle aseton kullanılır. Ancak asetonun bazı kumaşlara zarar vereceğini düşünerek, kullanmadan önce test etmenizi öneririz. Asetonu öncelikle halının arka kısmında bir yerde denedikten sonra leke üzerinde uygulamanızı öneririz.

Yapıştırıcılar, hem döküldüğü yere hem de zaman zaman evde yaşayan bireylere zarar verebilir.

Halıya dökülen yapışkan plastik bir tutkalsa, yine aynı şekilde katı tabakayı kazıyıp sonrasında karbon tetra klor ile silebilirsiniz. Veya bazı kişilerin denediği şekilde kuru temizleme sıvısı kullanabilirsiniz.

Uhu lekesi için sirke

Halı veya kumaşa dökülen uhu kısa sürede katılaşır ve kurur. Katılaşmış bu leke için öncelikle kaynar su ve sirke kullanabilirsiniz. Öncelikle kaynar su içine biraz sirke koyun ve kumaşınızı bu suyun içine batırıp yarım saat bekleyin. Sirke ve kaynar su uhu lekesini en kısa sürede temizleyecektir. Eğer uhu lekesi henüz kurumamışsa, su ve sabun ikilisiyle kumaşı kolaylıkla temizleyebilirsinz. Eğer asetatlı bir kumaş ise aseton kullanmamanız yerinde olur.

Aseton işinize yarar

Maket yapımı için kullanılan uhu lekelerini temizlemek için aseton kullanabilirsiniz. Ancak mobilya üzerinden temizlemek için sebze yağı ya da krem kullanın.