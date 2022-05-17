Haliç'te can pazarı! Şakalaşırken denize düştü, arkadaşları "Saçın bozuldu" diye dalga geçti

İstanbul'da hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, geçtiğimiz salı günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Haliç kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Bedri Y. arkadaşlarıyla birlikte deniz kıyısına geldi. Bir süre sonra gençler kendi aralarında şakalaşmaya başladı. O esnada dengesini kaybeden Bedri Y. suya düştü.

DENİZ POLİSİ SUDAKİ GENCİ KURTARDI

Neye uğradığını şaşıran genç, denizde çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Haliç’te devriye seyreden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, genci fark ederek yanına yaklaştı. Ona önce halat atan deniz polisi, tutmasını sağladıktan sonra yaptığı çalışma sonucunda gence sudan çıkarttı. Bota konulan genç ardından Fatih Balat tarafına götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

“SAÇIN BOZULDU” DİYEREK DALGA GEÇTİ

Öte yandan yaşananlar ise gencin arkadaşlarının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç, deniz polisi tarafından kurtarılmak istenildiği esnada arkadaşlarının “Saçın bozuldu” demesi “Pes” dedirtti. (İHA)



