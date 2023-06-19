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Haliç’te korkutan görüntü! 'Çok rahatsız edici'

19.06.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un simgelerinden "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun rengi kahverengiye döndü. Renk değişikliğiyle beraber çevreye kötü koku da yayılmaya başladı. Vatandaşlar özellikle kokunun çok rahatsız edici olduğunu belirtirken, suyunun rengindeki değişiklik dron ile görüntülendi. İşte detaylar...

Haliç’te korkutan görüntü! 'Çok rahatsız edici'

İstanbul’un önemli noktalarından biri olan ve "Altın Boynuz" olarak da bilinen Haliç’te suyun renginin yer yer kahverengiye dönüştüğü gözlendi. Ağırlıklı olarak ada ve çevresinde yoğunlaşan renk değişikliğiyle beraber kötü koku da yayılmaya başladı. Haliç çevresinde oturmaya veya yürüyüşe gelen vatandaşlar, kötü kokan sudan rahatsız olduklarını belirterek Haliç’in temizlenmesini istedi. Kıyıda da çöplerle kaplanan Haliç, havadan görüntülendi.

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“ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR KOKU”

Nurcan Öztürk, “Yukarı oturuyoruz. Çocukları havalandırmak için buraya iniyoruz. Eskiden koku yoktu. 4 ve 5 aydır bir koku hissediyoruz. Çok rahatsız edici bir koku. Özellikle sabahları yoğun bir şekilde hissediyoruz” dedi.

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“MİKROP KAPAR DİYE KORKUYORUZ”

Sütlüce Parkı’na gelen bir vatandaş ise “Eskiden gayet güzeldi. Yürüyüş yapıyorduk. Şimdi çocuklarla geldiğimizde mikrop kapar diye korkuyoruz. Şuan memnun değiliz. Kokudan dolayı çocukları getiremiyorum. Eskiden gayet mis gibiydi” diye konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Haliç koku

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