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Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç'te sebebi henüz belli olmayan balık ölümleri gerçekleşiyor. Ölen binlerce balık su yüzeyine çıktı. İBB "Konuyu araştırıyoruz" dedi.

Dün sabah Haliç sahilinden geçenler, su yüzeyine vurmuş binlerce ölü balıkla karşılaştılar. İhbar üzerine ise olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün ekipleri geldi. Ekipler sudan ve ölü balıklardan numune aldıktan sonra, bölgeyi temizlediler.

BU SABAH DA MANZARA AYNI!

Bu sabah da Haliç’teki manzada değişmedi. Dünkü kadar olmasa da birçok balığın deniz yüzeyine vurduğu görüldü.

KİMYASAL İDDİASI

Denize kimyasal atık sızmış olabileceği iddiası üzerinde duruluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de telef olan balıkları toplamayı sürdürüyor.

İBB: KONUYU ARAŞTIRIYORUZ

İBB’den konuyla ilgili yapılan kısa açıklamada ise “Balık ölümleri ile ilgili Deniz Hizmetleri Müdürlüğümüz numune alarak inceleme başlatmıştır. Ayrıca ilgili alan ekiplerimizce temizlenmiş olup inceleme ile ilgili süreç takip edilmektedir.” denildi.

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DOÇ. GAYGUSUZ: KİRLİLİK SONUCU GERÇEKLEŞMİŞ OLABİLİR

Görüntüleri değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Özcan Gaygusuz “Ölçüm yapmadan bir şey demek doğru olmaz. Sadece tahminimi söylüyorum; Kağıthane veya Alibeyköy Deresinden gelen bir kirlilik söz konusu olmuş olabilir. Eğer ölümler gece veya sabaha doğru olmaya başladıysa suda oksijen seviyesi düşmüş olabilir ve oksijensizliğe dayanamayan balıklar bu nedenle ölmüş olabilir.” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
İBB Haliç balık ölümleri istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zaten Çinekop, Lüfer, Palamut bu cins balıklara hasretiz. Tam göç zamanlarında Bizim boğazlarımızda ölmesi gerçekten çok acı !!!
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