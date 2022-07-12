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Haliç'te şaşkına çeviren anlar! Dalgıç polisten 'imdat' diyerek kaçtı

12.07.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç’te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Denize giren bir vatandaş, sudan çıkmayınca tekneler sahile yanaşamadı. Karaya çıkmamakta direnen şahıs, kendisini çıkartmaya gelen dalgıç polisten ve can simidinden “imdat” diyerek kaçtı. İlginç olay kameralara yansırken dalgıç tarafından güçlükle karaya çıkartılan şahıs, çok miktarda su yuttuğu için ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte şaşkına çeviren olayın detayları!

Haliç'te şaşkına çeviren anlar! Dalgıç polisten 'imdat' diyerek kaçtı

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında Haliç Fatih Eminönü sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı. Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

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HEM “İMDAT” DİYE BAĞIRDI HEM DE KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı. Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı.

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Bunun üzerine suya inen “balık adam” diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı. Ancak şahıs bu kez de “imdat” diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı.

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Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı. Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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polis
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