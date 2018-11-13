Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

İSTANBUL (AA) - Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri bu gece bir saatliğine yaya ve araç trafiğine kapatılarak deniz trafiğine açıldı.

Galata Köprüsü, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü, UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Köprülerin deniz trafiğine açılması nedeniyle sürücü ve yayalar, Haliç Köprüsü'nü kullanabilecek.

