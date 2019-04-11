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"Halikarnas Balıkçısı'nın Görülmemiş Fotoğrafları" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 21:17 | Son Güncelleme

Bodrum'da açılan sergide, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 28 fotoğrafı yer alıyor

"Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın daha önce görülmemiş 28 fotoğrafından oluşan sergi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıldı.

Kabaağaçlı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan'ın özel koleksiyonunda yer alan fotoğraflardan oluşan sergi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Bodrum Belediyesi ve Bodrum Deniz Müzesi'nin öncülüğünde, BODTO sergi salonunda açıldı.

Sergiye, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Halikarnas Balıkçısı Forumu üyeleri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kocadon, açılışta yaptığı konuşmada, Kabaağaçlı'ya olan sevgilerini bu tür etkinliklerle göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Bodrum'da mavi yolculuğun, Halikarnas Balıkçısı ve arkadaşları sayesinde başladığına işaret eden Kocadon, "Onun sayesinde mavi yolculuk dünyada bir turizm markası olarak bugünlere kadar gelmiştir. Adeta Türkiye'de deniz turizmini, denizciliği yapan en büyük filoya sahip Bodrum denizcileridir. Bundan da ayrı bir mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Sergiyi düzenleyen Selen Cambazoğlu da İsmet Kabaağaçlı Noonan'ı İzmir'deki evinde ziyaret ettiklerini ve kendisinin aile albümlerini müze için açtığını ifade etti.

Noonan'ın kendilerine müze arşivi için fotoğraf ve belgelerden oluşan 54 materyal verdiğini aktaran Cambazoğlu, "Bu fotoğrafların şu anda sadece 28 tanesi sergide. Daha sonra diğerlerini de başka bir sergide ziyarete açabiliriz." dedi.

Etkinlikte, Halikarnas Balıkçısı Forumu üyeleri de Kabaağaçlı'nın hayatından kesitler anlattı.

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