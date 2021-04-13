TV programcısı, hafız ve bestekar Halil Necipoğlu'nun biyografisi vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki Dolmabahçe Sarayı Camisi’nde bir süre imamlık ve ayrıca Ramazan aylarında iftar ve sahur programları yapan Halil Necipoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Halil Necipoğlu evli mi?

HALİL NECİPOĞLU KİMDİR?

53 yaşında olan ve 1968 senesinde Erzurum’da doğan Halil Necipoğlu, din görevlisi olan babasının tayini sebebiyle İstanbul’a yerleşmiştir. İlk hafızlık derslerini babasından almış olan Necipoğlu, 14 yaşındayken Kur’an-ı Kerimi ezberlemiştir. Sırasıyla Çinili Cami-i İmamı Hafız Abdullah Aldır, Süleymaniye Cami-i İmamı merhum Hafız Mehmet Çevik ve Beyazıt Cami-i İmamı merhum Hafız İsmail Biçer hoca efendilerden talim ve tecvit derslerini okumuştur.

İmam Hatip Lisesi’nden sonra İlahiyat fakültesi ön lisans programını bitirmiştir. Bu arada Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne devam eden Necipoğlu, burada bestekâr Hafız Amir Ateş’ten istifade etmiştir. 1981 senesinde müziğe ilgi duymaya Kudsi Ergüner araştırmasıyla başlamış, Kudsi Ergüner’in bütün parçalarını dinlemiştir. Bir süre sonra onunla tanışmış ve beraber çalışmaya başlamışlardır. Dolmabahçe Sarayı Camisi’nde bir süre imamlık ve ayrıca Ramazan aylarında iftar ve sahur programları yapmıştır.

HALİL NECİPOĞLU EVLİ Mİ?

Evli, 2 çocuk babası, TV programcısı, hafız ve bestekar Halil Necipoğlu aslen Erzurumlu’dur. 2002 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yılın imamı seçilen Halil Necipoğlu bir dönem Yahudi, Ermeni ve Ortodoks kilisesi duaları da seslendirmiştir.

