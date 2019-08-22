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Halısına ağda döktü bulduğu yöntem beğeni topladı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KENDİN YAP HABERLERİ  | 22.08.2019 11:59 | Son Güncelleme

İngiliz blog yazarı Yasmin Ali, halısına sıcak ağda dökünce Facebook kullanıcılarından yardım istedi. Kullanıcılar halıyı değiştirmesinin tek çözüm olacağını söylese de Yasmin'in halıdan vazgeçmeye niyeti yoktu. Kullandığı formül sayesinde halı eski görünümüne bakın nasıl döndü?

Halısına ağda döktü bulduğu yöntem beğeni topladı

Hinch Army Cleaning Tips Facebook grubununun 215 binlik üyesine 'halıya dökülen ağda nasıl çıkar?' diye soru soran Yasmin Ali gelen birçok yorumun 'halıyı atmalısın' olduğunu görünce başka çareler aramaya başladı.

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İnternette kısa bir araştırma yaptıktan sonra saç kurutma makinesi, spatula ve bebek mendilleri ile çözüm bulan Yasmin halısını temizledikten sonra tekrar Facebook'a geri döndü ve kullanıcılara başınıza böyle bir şey gelirse bunu deneyin yazdı.

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Yasmin önce saç kurutma makinesiyle ağdayı saç kurutma makinesiyle kuruttuktan sonra buz uyguladığını daha sonra spatulayla kazıdığını en sonunda ise bebek mendilleriyle temizlediğini söylüyor.

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Yasmin'in kullandığı yöntem kullanıcıların beğenisini topladı.

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