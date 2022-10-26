Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç kimdir? Ümit Kıvanç kaç yaşında ve nereli? İşte bitografisi

Halit Kıvanç'ın vefat haberini duyuran Ümit Kıvanç, cenaze merasimi hakkında detayları da aktardı. Ümit Kıvanç da en az babası kadar ünlü bir isim... Birçok kitabı kaleme almış, birçok projeye imza atmıştır. Peki Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç kimdir? Ümit Kıvanç kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

ÜMİT KIVANÇ KİMDİR?

1956 İstanbul doğumlu Ümit Kıvanç 66 yaşındadır. İstanbul Erkek Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Birçok dergide ve gazetede çalıştı.

Müzik geçmişi de bulunan Ümit Kıvanç roman, oyun, deneme türlerinde birçok eser üretti.

ÜMİT KIVANÇ’IN KİTAPLARI

Nikaragua:bir kıvılcım (Haber, İnceleme-Analiz, Birikim Yayınları, 1979)

Afrika Boynuzu'nda Ne oldu(Haber, İnceleme-Analiz, Birikim Yayınları, 1979)

'Bekle' Dedim Gölgeye (Roman, İletişim Yayınları, 1989)

Aşkım Bana Resimaltı (Roman, İletişim Yayınları, 1989)

Erkek Hikâyeleri (Öyküler, İletişim Yayınları, 1990)

Macbeth. Muhitimize Uyarlama Denemesi (Oyun, İletişim Yayınları, 1991)

Gaib Romans (Roman, İletişim Yayınları, 1992)

Yalnız Olmuyor (Roman, İletişim Yayınları, 1995)

Siyah Makamı (Roman, İletişim Yayınları, 1997)

Demiş Bulundum: memeleket ahvali üstüne yazılar (Deneme, Birikim Yayınları, 1999)

Kesin Ofsayt (Futbol Yazıları, İletişim Yayınları, 2001)

Bir Zamanlar Ermeniler Vardı (Ortak Kitap, Birikim Yayınları,2008)

Ergenekona Gelmeden:Türkiye'de Devlet Zihniyeti (Siyasi Makale, (Ahmet İnsel ile birlikte) Birikim Yayınları, 2008)

Pan-İslâmcının Macera Kılavuzu, (Siyasi Makale , Birikim Yayınları, 2015)

