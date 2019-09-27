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Halk otobüsçüleri yeni vergilendirmeden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş: -"Hasılat esaslı vergileme faydalı olacak, bu uygulama esnafımızı rahatlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz"

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, şehir içi otobüs işletmecileri için hayata geçirilecek hasılat esaslı vergilendirmenin faydalı olacağını belirterek, "Bu uygulama esnafımızı rahatlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Soydaş, yeni vergilendirme sistemi ve sektörün sorunlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden halk otobüsleri için isteğe bağlı uygulamayı değerlendiren Soydaş, "Şehir içi otobüs işletmecileri için hasılat esaslı vergileme faydalı olacak. Bu model esnafımızı rahatlattı. Her giderimizi vergide gösteremiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Soydaş, ücretsiz ulaşım desteği için araç başına illere göre 800 lira ile bin 330 lira ilgili bakanlıktan ödeme aldıklarını, bu desteğin yeterli olmadığını savundu.

İstanbul'da özel halk otobüslerine elektronik ücret toplama sistemi verilerine göre aylık ortalama 10 milyonun üzerinde ücretsiz biniş yapıldığını ileri süren Soydaş, bazı 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli kartı sahiplerinin bu durumu suistimal ettiğini iddia etti.

Soydaş, kötü niyetli kullanımların önüne geçilebilmesi için yapılabilecekleri ilgili makamlara ilettiklerini dile getirerek, "Ücretsiz ulaşım hakkında biniş veya saat kotası mutlaka konulmalı. Biniş başına makul bir ücret ödenmeli." ifadesini kullandı.

Özel halk otobüsü işletmecileri için hasılatlarının yüzde 10'unu vergiye tabi kazanç olarak beyan edecekleri hasılat esaslı vergilendirme uygulamasına geçiliyor. Bu usule geçmek isteyenler, bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle başvurması gerekiyor. Vergi dairelerince, bu başvurular bir ay içerisinde incelenerek, şartları sağlayıp sağlamadıkları ve taleplerinin kabul edilip edilmediği bildirilecek.

Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçebilecek.

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