Halk otobüsçüleri yeni vergilendirmeden memnun

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, şehir içi otobüs işletmecileri için hayata geçirilecek hasılat esaslı vergilendirmenin faydalı olacağını belirterek, "Bu uygulama esnafımızı rahatlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Soydaş, yeni vergilendirme sistemi ve sektörün sorunlarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemiyle elde eden halk otobüsleri için isteğe bağlı uygulamayı değerlendiren Soydaş, "Şehir içi otobüs işletmecileri için hasılat esaslı vergileme faydalı olacak. Bu model esnafımızı rahatlattı. Her giderimizi vergide gösteremiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Soydaş, ücretsiz ulaşım desteği için araç başına illere göre 800 lira ile bin 330 lira ilgili bakanlıktan ödeme aldıklarını, bu desteğin yeterli olmadığını savundu.

İstanbul'da özel halk otobüslerine elektronik ücret toplama sistemi verilerine göre aylık ortalama 10 milyonun üzerinde ücretsiz biniş yapıldığını ileri süren Soydaş, bazı 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli kartı sahiplerinin bu durumu suistimal ettiğini iddia etti.