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Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsü ile çarpışan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi. Kullanılmaz hale gelen otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra yolu olarak bilinen D650 karayolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Çayırköy yolu Caddesi’nden D650 karayoluna çıkan Erdoğan K. idaresindeki 41 FE 239 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Emrah Bayrak yönetimindeki 41 PN 119 plakalı halk otobüsü ile çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilin motoru fırlayarak 50 metre sürüklendi. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü Erdoğan K., Neşe Can K., Münir B., Behiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edilirken, kaza sırasında olay yerinden geçmekte olan bir doktor hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Erdoğan K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı

Halk otobusü ile çarpışan otomobilin motoru 50 metre sürüklendi: 1’i ağır 4 yaralı
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