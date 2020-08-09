HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı

Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Kocaeli’de Dikey Geçiş Sınavı (DGS) olması sebebiyle sabahın erken saatlerinde otobüslerde yoğunluk oluştu. Pandemi kuralları sebebiyle otobüs kooperatifi erken önlem almayınca, nefes alacak yer kalmadı. Vatandaşlar otobüs şoförüne sosyal mesafeyi korumadığı için tepki gösterdi.

Halk otobüsünde nefes alacak yer kalmadı

Kocaeli’de Gebze-İzmit arası sefer yapan halk otobüsünde, sabah saat 09.00 sıralarında DGS sebebiyle yoğunluk yaşandı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, otobüsün tıklım tıklım dolmasına rağmen yolcu almaya devam edince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

6c124530-edae-4793-b735-033a7d261d6a

Sosyal mesafenin olmadığı ve nefes alacak yerin kalmadığı otobüste, vatandaşlar dip dibe yolculuk yapmak zorunda kaldı. İddiaya göre otobüs şoförü, vatandaşların tepkisi üzerine ‘İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz’ diyerek savunma yaptı. Daha sonra vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine otobüs şoförü bu kez de ‘Ben size ne diyorum, siz bana ne diyorsunuz’ dedi.

69f19c32-0440-4c3b-8314-8f14eba86350

Vatandaşların sosyal mesafesiz bu yolculuğu yaklaşık 1 saat sürdü. O anlar ise halk otobüsünde yolculuk eden bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden akıllı saat kullanmalısınız?Neden akıllı saat kullanmalısınız?
Define aramak için gitti, canından olduDefine aramak için gitti, canından oldu
Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Tedirgin eden uyarı! 'Vaka sayılarının önünü alamazsak...'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İstanbul'da iki ilçede değnekçi işgali! Vatandaşlar endişeli

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Define arayan arkadaşların üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Define aramak için gitti, canından oldu

'Neden masama bakıyorsun?' dedi, sandalyeli yumruklu kavga çıktı

'Neden masama bakıyorsun?' deyince ortalık karıştı

Evlilik teklifi için süslediği elma bahçesi, doğal stüdyo oldu

Evlilik teklifi için hazırladı, doğal stüdyo oldu

İskenderun’da cenazeler karıştı, aileler tartıştı

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 30 seviyelerine düştü

Büyükçekmece Gölü’nde korkutan görüntü!

Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.