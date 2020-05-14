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Halk otobüsüyle motosikletin çarpışma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Samsun'da motosikletin, önüne dönüş yapan halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle 100. Yıl Bulvarı üzerinde Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet T. (28) idaresindeki motosiklet, Sezai B. yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet T. ile yanında bulunan Kaan C.(20) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla iki ayrı özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra Mehmet T., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde sağa dönüş yapan halk otobüsüne çarpan motosikletli gençler bir kamyonetin altına doğru sürükleniyor. Yaralanan gençlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yapıyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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