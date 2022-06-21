HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halk plajında iğrenç olay! Soyunma kabinindeki kadınları fotoğraflarken yakalandı

Halk plajında iğrenç olay! Soyunma kabinindeki kadınları fotoğraflarken yakalandı

21.06.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir halk plajında iğrenç bir olay yaşandı. Plajdaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü. İşte iğrenç olayın detayları!

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü.

321afeb115d99ef41972779da67cf3ed

Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredeler de tepki gösterdi.

316a4da945c83d959d3170e5a2fda039

Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.

60b0782c1493998f5baa73df91930ad8

İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeli'nin tepkisi sonrası Cüneyt Özdemir'den çarpıcı yorum! "Cem Yılmaz'ın işi çok zor"Bahçeli'nin tepkisi sonrası Cüneyt Özdemir'den çarpıcı yorum! "Cem Yılmaz'ın işi çok zor"
İsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteriİsveç'ten bir kez daha skandal görüntüler geldi! Göteborg'da küstah gösteri
Kadir Şeker ile ilgili karar verildiKadir Şeker ile ilgili karar verildi
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Bahçeli'den 'ekonomi' mesajı: "Acil ihtiyaç vardır"

Altında rekor için tarihi verdiler…

Altında rekor için tarihi verdiler…

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Flaş açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Jandarmanın havaya ateş açmasına ilişkin Valilikten açıklama

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İş için çağrıldığı evlerde yaptıkları mide bulandırdı! Kameraya yakalandı

İlginizi Çekebilir

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Yasak ve tehlikeli: Yediğiniz içtiğiniz çoğu şeyde var!

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Her erkeğe aynı yalanı söylüyor! Seri flört uzmanı anlattı

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Bir oturuşta yarısını yiyen var... Uzmanlardan karpuz uyarısı

Tesadüfen buldu: Mucize gibi bembeyaz yaptı

Tesadüfen buldu: Mucize gibi bembeyaz yaptı

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.