Halk TV canlı yayınına saldırıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde canlı yayın yapan bir televizyonun ekibiyle tartışan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci İsmail Saymaz'ın da konuk olduğu HalkTV canlı yayına bir grup tarafından baskın düzenlendi.
Kendilerini canlı yayına almaları için araya giren grupla o sırada yayında olan televizyon ekibi arasında arbede yaşandı.
Halk TV ekibi acilen reklama gitmek zorunda kalırken gruptakilerden bazılarının yayın ekibine soda şişeleriyle saldırdığı görüldü.
Gruptakiler bir süre sonra bölgeden uzaklaştırılırken, görüntüler sosyal medyada olay oldu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
(AA)
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