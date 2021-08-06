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  4. Halk TV canlı yayınına saldırıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

Halk TV canlı yayınına saldırıyla ilgili yeni gelişme! Serbest bırakıldılar

06.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk TV canlı yayınına dün akşam yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

Marmaris'te bir televizyonun canlı yayın ekibiyle tartışan 5 kişi gözaltında
Muğla'nın Marmaris ilçesinde canlı yayın yapan bir televizyonun ekibiyle tartışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA ORTALIK KARIŞTI

Orman yangınlarının yaşandığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazeteci İsmail Saymaz'ın da konuk olduğu HalkTV canlı yayına bir grup tarafından baskın düzenlendi.

ARBEDE YAŞANDI

Kendilerini canlı yayına almaları için araya giren grupla o sırada yayında olan televizyon ekibi arasında arbede yaşandı.

DASDAD

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Halk TV ekibi acilen reklama gitmek zorunda kalırken gruptakilerden bazılarının yayın ekibine soda şişeleriyle saldırdığı görüldü.

Halk TV canlı yayınına baskın! Yayın ekibine saldırdılarHalk TV canlı yayınına baskın! Yayın ekibine saldırdılar

Gruptakiler bir süre sonra bölgeden uzaklaştırılırken, görüntüler sosyal medyada olay oldu.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİDEN 4'Ü SERBEST

Şikayet üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(AA)

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Halk TV Marmaris İsmail Saymaz
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