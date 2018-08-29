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Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 08:55 | Son Güncelleme

Halk TV'de son günlerde yaşanan ve şoke eden gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Usta gazeteci Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Halk TV'deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV’de son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk TV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Kanalın en çok takip edilen spikerlerinden İsmail Dükel ile yollar geçen gün ayrılmıştı. Dükel’in ardından bir kopuşun da Uğur Dündar cephesinde yaşanabileceği ortaya çıktı.

Dündar Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

ugur-dundar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şok.... şok... şok...., çocuklar namaz kıldı, arana ekibi namaz kılan çocukları gizli kamera ile görüntüledi. şok... şok... şok... işte görüyorsunuz çocuklar cumaya gidiyor, şok... şok... şok...
Akpli değilim , ancak halk tv benim gözümde yobaz standartında biyer..
sizi yoğurdun içine doğrayıp biraz sulandırıp servis etmek lazım. sizden ancak o olur
Zaten kanal ufak tefek reklamlarla zorla ayakta duruyordu. Demek ki kanalın kapanması için çöküş başladı.
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