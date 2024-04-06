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  4. 'Halka arz' yalanıyla 850 bin TL dolandırdılar! 6 kişiye gözaltı

'Halka arz' yalanıyla 850 bin TL dolandırdılar! 6 kişiye gözaltı

06.04.2024 18:26
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Denizli'de halka arz ile yüksek miktarda hisse satabileceklerini söyleyerek vatandaşları kandırıp dolandıran 6 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) operasyonuyla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, 850 bin TL dolandırıldığını söyleyen kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

'Halka arz' yalanıyla 850 bin TL dolandırdılar! 6 kişiye gözaltı

Denizli'de halka arz ile yüksek miktarda hisse satacağını söyleyeren bir grup vatandaşı kandırdı. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığı, 850 bin TL dolandırıldığını söyleyen kişinin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamına Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, 6 kişinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Denizli, İstanbul ve Rize'de JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Denizli'ye getirilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yağız Kaan Y. (20), Mehmet Can Ö. (30), Sefa Y. (32), Oğuzhan Ç. (19) ve Hidayet A. (26) tutuklandı, Eren D. (22) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin halka arz öncesi mağdur vatandaşlara ulaştığı, kendilerine yüksek miktarda halka arz hissesi satabileceklerini söyleyip kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yüklü miktarda para alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin en son olayda ilçede yaşayan kişiyi aynı yöntemle 850 bin TL dolandırdıkları saptandı.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli halka arz
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