Halkalı'da kağıt fabrikasında yangın!

Halkal\u0131'da bulunan ka\u011f\u0131t fabrikas\u0131nda saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda hen\u00fcz bilinmeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Ka\u011f\u0131t balyalar\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in itfaiye ekibini \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER 23 Nisan'a tarih vermi\u015fti! Dayanamad\u0131, o ilac\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Hastalara m\u00fcdahale eden doktorun testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131Ast\u0131m belirtileri nelerdir? Tedavide en \u00f6nemli nokta...