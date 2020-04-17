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Halkalı'da kağıt fabrikasında yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Halkalı'da bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan kağıt balyaları alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Halkalı'da bulunan kağıt fabrikasında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kağıt balyalarını söndürmek için itfaiye ekibini çalışması sürüyor.

Ayrıntılar birazdan...


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Halkalı kağıt fabrikası

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