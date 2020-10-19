Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

Türkiye’nin köklü bankası Halkbank, yurt çapındaki şubeleri ve yurt dışında yer alan temsilcilikleriyle yükselen Türkiye’nin öne çıkan bankalarından biridir. Halkbank, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisinin temelinde yer alan esnaflara, KOBİ’lere ve bütün girişimcilere destek veriyor. Bireysel ve kurumsal bütün işlemlerinizi gerçekleştirirken Halkbank çağrı merkezinden ve diğer iletişim kanallarından her ihtiyaç duyduğunuzda destek alabilirsiniz. İşte Halkbank müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları ile ilgili gerek duyduğunuz bütün bilgiler…
Üreten Türkiye’nin bankası Halkbank, gerek şubelerinde gerek iletişim kanallarında müşterilerine sorunsuz bir iletişim vadediyor. Bu amaç doğrultusunda özenle çalışan Halkbank çalışanları müşteri memnuniyetine oldukça önem veriyor. Halkbank iletişim şikayetlerini de önemseyerek geri dönüşlerinizle kusursuz bir iletişim hizmeti için daha çok çalışıyor.
Halkbank müşteri hizmetleri 7/24 hizmetinizdedir. Her türlü şikayet, öneri ve bankacılık işlemleriniz için ulaşabileceğiniz Halkbank tel: 0850 222 0400
Günün teknolojisini takip eden Halkbank, telefon bankacılığında Halkbank Dialog'u hizmetinize sunmuştur. Halkbank iletişim 0850 222 0400 numarası aynı zamanda Halkbank Dialog numarasıdır. Halkbank Dialog aracılığıyla her türlü görüş ve önerinizi yetkililere sunabilirsiniz. Halkbank KOBİ dialog numarası ise: 0850 222 0 401
Halkbank müşteri temsilcisi ile görüşerek şu işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür:
Para transferleri
Hesap işlemleri
Döviz işlemleri
Abone24 işlemleri
Yatırım işlemleri
Düzenli ödemeler
Online ödemeler
Kredi kartı işlemleri
Banka kartı işlemleri
Bank24 Jet Kart işlemleri
Halkbank genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:
Batı Ataşehir genel müdürlük bilgileri:
Adres: Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir / İstanbul
Telefon: (0216) 503 70 70
Kozyatağı ek hizmet binası bilgileri:
Adres: İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. No:49 34752 Ataşehir/İstanbul
Telefon: (0216) 503 70 70
Batı Ataşehir ek hizmet binası adres bilgileri:
Genel Müdürlük ek hizmet adres bilgileri:
Halkbank ile e-posta yoluyla iletişime geçmek isteyen müşteriler için e-posta adresi şöyledir: dialog@halkbank.com.tr
Halkbank'ı sosyal medya üzerinden takip etmek için Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram üzerinden Halkbank kullanıcı adıyla aratabilirsiniz.
Halkbank bünyesindeki bankacılık işlemlerinizi şubelere ya da ATM'lere gitmeden, internet sitesi üzerinden gerçekleştirmek için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Pek çok olanağın sunulduğu internet sitesi sayesinde şubelere gitmeden, zaman kaybetmeden ve konforlu bir şekilde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Halkbank, halkbank.com.tr internet adresi sayesinde 7 gün 24 saat bankacılık hizmetine devam ediyor. İnternet bankacılığı sayesinde şu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:
Her türlü bireysel, ticari ya da kurumsal işlemlerinizi halledebilirsiniz.
EFT ya da havale gibi para transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Fatura, kredi ödeme gibi ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.
İnternet sitesi üzerinden adresinize en yakın şube ve ATM'leri arayabilirsiniz.
Halkbank hakkında duyurulara, genel iletişim bilgilerine ve bütün hizmetler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Bize Ulaşın bölümünden gerekli iletişim bilgilerine sahip olabilir, şikayet ya da önerilerinizle ilgili form doldurabilirsiniz. Form için buraya tıklamanız yeterli.
Halkbank mobil bankacılık uygulaması sayesinde hızlı bir şekilde bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri numarası, parola ve şifre ile giriş yaparak işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Böylece para transferi işlemlerinizi gerçekleştirebilir, hesap hareketlerini kontrol edebilir, kredi kartı borcunuzu kontrol edebilir, her türlü fatura ve borç ödemenizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.
Halkbank mobil bankacılığı kullanmak için internet şubesi üyeliğinizin olması yeterlidir. Böylece App Store ya da Google Play Store üzerinden Halkbank Mobil uygulamasını ücretsiz indirebilir, mobil bankacılığın keyfini çıkarabilirsiniz.
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