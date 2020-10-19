Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

Türkiye’nin köklü bankası Halkbank, yurt çapındaki şubeleri ve yurt dışında yer alan temsilcilikleriyle yükselen Türkiye’nin öne çıkan bankalarından biridir. Halkbank, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisinin temelinde yer alan esnaflara, KOBİ’lere ve bütün girişimcilere destek veriyor. Bireysel ve kurumsal bütün işlemlerinizi gerçekleştirirken Halkbank çağrı merkezinden ve diğer iletişim kanallarından her ihtiyaç duyduğunuzda destek alabilirsiniz. İşte Halkbank müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları ile ilgili gerek duyduğunuz bütün bilgiler…

Halkbank İletişim Bilgileri

Üreten Türkiye’nin bankası Halkbank, gerek şubelerinde gerek iletişim kanallarında müşterilerine sorunsuz bir iletişim vadediyor. Bu amaç doğrultusunda özenle çalışan Halkbank çalışanları müşteri memnuniyetine oldukça önem veriyor. Halkbank iletişim şikayetlerini de önemseyerek geri dönüşlerinizle kusursuz bir iletişim hizmeti için daha çok çalışıyor.

Halkbank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Halkbank müşteri hizmetleri 7/24 hizmetinizdedir. Her türlü şikayet, öneri ve bankacılık işlemleriniz için ulaşabileceğiniz Halkbank tel: 0850 222 0400