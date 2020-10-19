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Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 15:25 | Son Güncelleme

Türkiye Halk Bankası, 1933 tarihinde kurulup 1938 yılında faaliyete geçti. O tarihten bu yana, Türkiye’de hizmetine hız kesmeden ve kalitesini günden güne artırarak devam ediyor. Halkbank’la çalışan bütün müşterilerin ihtiyaç duyduğu Halkbank çağrı merkezi, Halkbank dialog numarası gibi iletişim bilgilerine bu yazıda yer verdik. İşte Halkbank müşteri hizmetleri numarası...

Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

Türkiye’nin köklü bankası Halkbank, yurt çapındaki şubeleri ve yurt dışında yer alan temsilcilikleriyle yükselen Türkiye’nin öne çıkan bankalarından biridir. Halkbank, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ekonomisinin temelinde yer alan esnaflara, KOBİ’lere ve bütün girişimcilere destek veriyor. Bireysel ve kurumsal bütün işlemlerinizi gerçekleştirirken Halkbank çağrı merkezinden ve diğer iletişim kanallarından her ihtiyaç duyduğunuzda destek alabilirsiniz. İşte Halkbank müşteri hizmetleri ve iletişim kanalları ile ilgili gerek duyduğunuz bütün bilgiler…

Halkbank İletişim Bilgileri

Üreten Türkiye’nin bankası Halkbank, gerek şubelerinde gerek iletişim kanallarında müşterilerine sorunsuz bir iletişim vadediyor. Bu amaç doğrultusunda özenle çalışan Halkbank çalışanları müşteri memnuniyetine oldukça önem veriyor. Halkbank iletişim şikayetlerini de önemseyerek geri dönüşlerinizle kusursuz bir iletişim hizmeti için daha çok çalışıyor.

Halkbank Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Halkbank müşteri hizmetleri 7/24 hizmetinizdedir. Her türlü şikayet, öneri ve bankacılık işlemleriniz için ulaşabileceğiniz Halkbank tel: 0850 222 0400

Günün teknolojisini takip eden Halkbank, telefon bankacılığında Halkbank Dialog'u hizmetinize sunmuştur. Halkbank iletişim 0850 222 0400 numarası aynı zamanda Halkbank Dialog numarasıdır. Halkbank Dialog aracılığıyla her türlü görüş ve önerinizi yetkililere sunabilirsiniz. Halkbank KOBİ dialog numarası ise: 0850 222 0 401

Halkbank müşteri temsilcisi ile görüşerek şu işlemleri gerçekleştirmeniz mümkündür:

  • Para transferleri

  • Hesap işlemleri

  • Döviz işlemleri

  • Abone24 işlemleri

  • Yatırım işlemleri

  • Düzenli ödemeler

  • Online ödemeler

  • Kredi kartı işlemleri

  • Banka kartı işlemleri

  • Bank24 Jet Kart işlemleri

  • İnternet teknik destek işlemleri

Halkbank Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

Halkbank genel müdürlük iletişim bilgileri şöyledir:

Batı Ataşehir genel müdürlük bilgileri:

  • Adres: Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4/1 34746 Ataşehir / İstanbul

  • Telefon: (0216) 503 70 70

  • Faks: (0212) 340 93 99

Kozyatağı ek hizmet binası bilgileri:

  • Adres: İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. No:49 34752 Ataşehir/İstanbul

  • Telefon: (0216) 503 70 70

  • Faks: (0216) 229 58 57

Batı Ataşehir ek hizmet binası adres bilgileri:

  • Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2A A Blok 34746 Ataşehir/İstanbul

Genel Müdürlük ek hizmet adres bilgileri:

  • Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. A2 Blok No:151/1H 34220 Esenler/İstanbul

Halkbank E-posta Adresi

Halkbank ile e-posta yoluyla iletişime geçmek isteyen müşteriler için e-posta adresi şöyledir: dialog@halkbank.com.tr

Halkbank Sosyal Medya Bilgileri

Halkbank'ı sosyal medya üzerinden takip etmek için Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram üzerinden Halkbank kullanıcı adıyla aratabilirsiniz.

Halkbank İnternet Bankacılığı

Halkbank bünyesindeki bankacılık işlemlerinizi şubelere ya da ATM'lere gitmeden, internet sitesi üzerinden gerçekleştirmek için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Pek çok olanağın sunulduğu internet sitesi sayesinde şubelere gitmeden, zaman kaybetmeden ve konforlu bir şekilde işlemlerinizi halledebilirsiniz. Halkbank, halkbank.com.tr internet adresi sayesinde 7 gün 24 saat bankacılık hizmetine devam ediyor. İnternet bankacılığı sayesinde şu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz:

  • Her türlü bireysel, ticari ya da kurumsal işlemlerinizi halledebilirsiniz.

  • EFT ya da havale gibi para transfer işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

  • Fatura, kredi ödeme gibi ödeme işlemlerinizi yapabilirsiniz.

  • İnternet sitesi üzerinden adresinize en yakın şube ve ATM'leri arayabilirsiniz.

  • Halkbank hakkında duyurulara, genel iletişim bilgilerine ve bütün hizmetler hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

  • Bize Ulaşın bölümünden gerekli iletişim bilgilerine sahip olabilir, şikayet ya da önerilerinizle ilgili form doldurabilirsiniz. Form için buraya tıklamanız yeterli.

  • Halkbank ürün ve hizmet ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

    • Halkbank Mobil Bankacılık

    Halkbank mobil bankacılık uygulaması sayesinde hızlı bir şekilde bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri numarası, parola ve şifre ile giriş yaparak işlemlerinizi güvenle yapabilirsiniz. Böylece para transferi işlemlerinizi gerçekleştirebilir, hesap hareketlerini kontrol edebilir, kredi kartı borcunuzu kontrol edebilir, her türlü fatura ve borç ödemenizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.

    Halkbank mobil bankacılığı kullanmak için internet şubesi üyeliğinizin olması yeterlidir. Böylece App Store ya da Google Play Store üzerinden Halkbank Mobil uygulamasını ücretsiz indirebilir, mobil bankacılığın keyfini çıkarabilirsiniz.

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