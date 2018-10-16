HABER

Halkevleri'ne operasyon! Ankara'da gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ankara'da Halkevleri'ne yönelik operasyonda, 4 şube başkanı gözaltına alındı.

Halkevleri'ne operasyon! Ankara'da gözaltılar var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Halkevlerinin Eryaman, Keçiören, Tuzluçayır, Mutlu ve İlker şubelerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Söz konusu adreslerde arama yapan polis, 4 şube başkanını gözaltına aldı. İlker Mahallesi'nde bulunan Halkevleri şubesinin başkanının ise halen arandığı öğrenildi.

Polisin şubelerdeki aramaları sürüyor. (AA)

PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Oktar'a: Soytarı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Oktar'a: Soytarı!
İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara operasyon gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Okuyucu Yorumları 2 yorum
alın çakalları ülkeye,bayraga ihanet eden bir numaralı terörist yuvası çağdaş yaşam ve halk evleri dagıtın bu pislik yuvalarını
Şimdi de halkevleri saldırı altında..Atatürk"ün kurduğu adının geçtiği bütün kurum ve kuruluşlara saldırıyorsunuz....Halkevleri 1932 yılında özel kanunla kurulmuştur..Hangi gerekçeyle halkevlerine saldırıyorsunuz..?? Size sokakta tek muhalefet eden kuruluş olduğu için mi??evet öyle..Aklınız sıra bütün muhalefeti korkutacaksınız yok edeceksiniz..haddi canım sende..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Yargıtay'dan milyonlarca veliyi ilgilendiren flaş karar! Sınıfa izinsiz girdi, ceza yedi...

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

Mersin'de polis ekiplerinden yasadışı bahis operasyonu: 2'si çocuk, 11 gözaltı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bu tarihlere dikkat...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.