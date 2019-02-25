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"Halkın günlük hayatta sıkıntı çektiğini kabul ediyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Halkın günlük hayatta sıkıntı çektiğini kabul ediyoruz. Ancak yaptırım şartlarında olduğumuzu dikkate almalıyız. Yaptırımlar nedeniyle halkımızın yaşam koşulları çok ağır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın günlük hayatta sıkıntı çektiğini kabul ettiklerini, ancak yaptırımlarla karşı karşıya olduklarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da Çalışma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada ülkedeki işsizlik ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetleri döneminde çalışan sayısını 20 milyon 600 binden yaklaşık 24 milyona çıkardıklarını dile getiren Ruhani, son dönemde 600 bin kişilik yeni istihdam alanı daha sağladıklarını ancak toplum üzerinde etkili olabilmesi için bunu 1 milyon seviyesine çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar ve halkın yaşam şartlarına da değinen Ruhani, "Halkın günlük hayatta sıkıntı çektiğini kabul ediyoruz. Ancak yaptırım şartlarında olduğumuzu dikkate almalıyız. Yaptırımlar nedeniyle halkımızın yaşam koşulları çok ağır. Özellikle de sabit maaş alanlar zorluk yaşıyor." dedi.

İstihdam alanlarının genişletilmesi için petrol dışındaki birçok alanda da ürün ihraç edebilecek konuma gelebileceklerine işaret eden Ruhani, üretimde markalaşmanın önemine dikkati çekti.

İran Cumhurbaşkanı, "Yaptırımlara karşı mücadelede atacağımız adımlardan biri de kaliteli üretimdir. Bugün dışarıya olan ihtiyacımızı giderecek markalar oluşturmalıyız, bunu yapabiliriz." diye konuştu.

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İRAN ruhani

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